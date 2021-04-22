وزارة الداخلية التركية: حظر التجول نهاية الأسبوع سيبدأ مساء اليوم الخميس

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن حظر التجول المفروض نهاية الأسبوع سيبدأ مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة بدلاً من مساء الجمعة.

وأرسلت وزارة الداخلية الأربعاء، تعميما جديدا إلى جميع الولايات بخصوص "حظر التجول يوم 23 أبريل".

وبموجب هذا التعميم، يبدأ حظر التجول المفروض نهاية الأسبوع في الساعة السابعة من مساء الخميس، بسبب العطلة الرسمية بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يصادف الجمعة (23 أبريل/نيسان من كل عام).

وأوضح التعميم أن حظر التجول ينتهي الساعة الخامسة فجر الاثنين (26 أبريل).

وبين أن "قائمة الأماكن والأشخاص المستثنين من حظر التجول" الواردة في التعميم السابق ستكون سارية.

وبحسب التعميم، يسمح للمتاجر ومحلات البقالة واللحوم والمكسرات بممارسة أنشطتها أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 10.00 حتى 17.00.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل البلاد 362 حالة وفاة و61 ألفا و967 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة الوفيات 36 ألفا و975، والإصابات 4 ملايين و446 ألفا و591.