وزير الخارجية يؤكد العمل على تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات

التقى وزير الخارجية التركي، الخميس، مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو في العاصمة بوخارست، على هامش الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا ورومانيا وبولندا.

وأكد مولود تشاوش أوغلو أن تركيا ستعزز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات بما فيها التعليم والصناعات الدفاعية.

وأفاد تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر.

وأشار إلى أن اللقاء جاء في الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين تركيا ورومانيا.

وأوضح تشاوش اوغلو أن هدف البلدين الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار.

كما دعا الوزير التركي نظيره الروماني لحضور قمة دول جنوب شرق أوروبا ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.