وزير الخارجية يلتقي رئيس الجبهة التركمانية العراقية في أنقرة

استقبل وزير الخارجية التركي رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في العاصمة أنقرة.

وفي تغريدة له بحسابه على "تويتر"، الأربعاء، قال مولود تشاوش أوغلو إنه بحث مع توران أوضاع "أشقائهم التركمان".

كما هنأ تشاووش أوغلو، الإدارة الجديدة في الجبهة التركمانية العراقية.

وفي 28 أذار/ مارس الماضي، اختارت الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران رئيساً جديداً للهيئة، خلفاً لأرشد الصالحي، "الذي سيتفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني".

وفي تصريحات أدلى بها خلال اللقاء، قال تشاوش أوغلو إن تركيا لا تفرّق بين المجموعات العرقية والدينية والمذهبية في العراق، وأنها تمد يد العون لجميع العراقيين في أوقات الشدة.

كما أكد على وقوف أنقرة بجانب التركمان في جميع العالم، لا سيما في سوريا والعراق.

وأعرب عن أمله في لقاء "الأشقاء التركمان"، في زيارة قريبة يجريها إلى العراق، دون تحديد موعدها.

بدوره، أعرب توران عن شكره لتركيا لوقوفها دوما إلى جانبهم وتقديم المساعدات لهم.