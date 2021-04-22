وصول أول سفينة متخصصة بتخزين وتغويز الغاز المسال إلى تركيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عن وصول سفينة "أرطغرل غازي" المتخصصة بتخزين وتغويز الغاز المسال إلى تركيا.

وفي تغريدة له الأربعاء، أوضح فاتح دونماز أن "أرطغرل غازي" أول سفينة لتخزين وتغويز الغاز المسال ترفع العلم التركي.

وأشار دونماز إلى أن السفينة رست في ميناء دورتيول بولاية هطاي (جنوب).

وأضاف: "سفينتنا التي سيتم تشغيلها بعد إجراءات الاختبار، ستساهم في أمن إمدادات الغاز الطبيعي في بلدنا. نتمنى أن تجلب الخير لبلدنا".

وفي 4 أبريل/نيسان، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، تسجيل سفينة "أرطغرل غازي" لتخزين وتغويز الغاز المسال في السجل الدولي التركي للسفن.

والسفينة التابعة لشركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، بنيت في حوض "هيونداي" الكورية الجنوبية لبناء السفن.

و"أرطغرل غازي" واحدة من السفن ذات القدرة الاستيعابية الأعلى في العالم بقدرة تغويز يومية تبلغ 28 مليون متر مكعب.

ويبلغ طول السفينة 295 وعرضها 46 مترا، فيما يبلغ ارتفاعها 63 مترا.

وتبلغ سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال للسفينة 170 ألف متر مكعب.