أنقرة: المجتمع الدولي لا يقبل شرعية انتخابات النظام السوري

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أنّ الانتخابات الرئاسية، التي يعتزم النظام السوري تنظيمها 26 مايو/ أيار القادم، لا يقبل المجتمع الدولي بشرعيتها.

وفي ردٍ خطي على سؤال حول انتخابات رئاسة النظام السوري، أشار بيلغيتش، الجمعة، "أنّ الانتخابات ستكون غير نزيهة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بشرعيتها، علاوة على حرمانها نحو 7 ملايين لاجئ سوري من التصويت".

وأكد مواصلة تركيا دعم سبل إيجاد حل سياسي في سوريا، استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويأتي قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا على رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحول أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى أن نحو 40 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام.

ونجح رئيس النظام السوري بشار الأسد في جميع الانتخابات، التي تعتبرها المعارضة صورية، والتي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثا لوالده حافظ الأسد بنسب تفوق 88 بالمئة.