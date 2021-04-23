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بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو المقبل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.04.2021 21:49
آخر تحديث في 23.04.2021 22:33
بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو المقبل

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على عقد أول قمة بينهما في يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تنعقد القمة المرتقبة على هامش مشاركة الرئيسين في اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين الرئيسين، هي الأولى من نوعها بينهما منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما المرتقب "القضايا الثنائية والإقليمية".

كما أفاد البيان أن بايدن أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن "اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة" مع تركيا.

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