بطريرك الأرمن في تركيا: مزاعم الإبادة محزنة ودول تستغلها لأهداف سياسية آنية

أعرب بطريرك الأرمن في تركيا إسحاق مشعليان عن استيائه من طرح مزاعم الإبادة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية في 1915، مندداً بـ"استغلال آلام شعبنا" من قبل بعض الدول "لأهداف سياسية".

وقال البطريرك مشعليان في حديث مع وكالة الأناضول بمناسبة أحداث 1915: "يحزننا رؤية استغلال آلام شعبنا والذكرى المقدسة لأجدادنا من قبل بعض الدول لأهداف سياسة آنية".

وشدد على أن "التوترات التي خلقها طرح هذا الموضوع على أجندات البرلمانات منذ عشرات السنين لا تخدم التقارب بين الشعبين (الأرمن والأتراك) بل على العكس تؤخر المصالحة".