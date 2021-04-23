تركيا وباكستان وأفغانستان تدعو طالبان للالتزام بمصالحة شاملة

دعا كل من تركيا وباكستان وأفغانستان، حركة "طالبان" إلى الالتزام بمصالحة شاملة تتم عبر المفاوضات.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، عقب لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في إسطنبول.

وثمن البيان المشترك، جهود تركيا وقطر والأمم المتحدة، لعقد اجتماع رفيع المستوى بإسطنبول؛ يهدف إلى تسريع مفاوضات السلام الأفغانية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في كلمة خلال الاجتماع إن بلاده ستواصل بكل قوة جهودها من أجل إحلال السلام في أفغانستان.

ولفت أن الاجتماع أتاح لهم الفرصة لمناقشة فرص التعاون الثلاثي لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ورخاء الشعوب.

وأكد أن عملية السلام الأفغانية تمت مناقشتها بشكل خاص.