تشاووش أوغلو: تطورات أوكرانيا تقلقنا ويجب إبعاد البحر الأسود عن التوترات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة إبقاء حوض البحر الأسود بعيدا عن التوترات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتشاووش أوغلو مع نظيريه البولندي زبيغنيف راو، والروماني بوغدان أوريسكو، عقب الاجتماع الثلاثي التاسع بالعاصمة الرومانية بوخاريست.

وقال تشاووش أوغلو إنّ "البحر الأسود بيتنا المشترك، وعلينا الحفاظ عليه بعيدا عن التوترات، والتطورات في محيط أوكرانيا تقلقنا جميعا".

وأشار وزير الخارجية التركي لتلقيهم أنباء سارة في الآونة الأخيرة تبعث الأمل، متمنيا أنّ تنتصر سبل الحوار والدبلوماسية في نهاية المطاف.

وتناول الاجتماع الثلاثي بحسب تشاووش أوغلو، المسائل المتعلقة باستراتيجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" لعام 2030، إلى جانب تنسيق السياسات الخارجية لدول الحلف.

كما أشار إلى أنهم بحثوا الاجتماع الأخير والقادم في حزيران/ يونيو، لوزراء خارجية دول الناتو.

وأعرب تشاووش أوغلو عن ترحيبه باستضافة بلاده الاجتماع الثلاثي العاشر العام القادم.

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن حلف الناتو مهم للغاية للدفاع المشترك والأمن الدولي.

ولفت أن التعاون الثلاثي له بعد عسكري إلى جانب بعده السياسي.

ولفت إلى تأكيد التزامهم القوي بالأمن والاستقرار الإقليمي من البلطيق إلى البحر الأسود والأبيض المتوسط.

وحول التوتر الروسي الأوكراني، قال إن "الأنشطة العسكرية الروسية غير العادية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تثير المخاوف".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، إن الاجتماع الثلاثي كان مثمرا للغاية.

وأوضح أنهم ناقشوا بالتفصيل مسألة حشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية، والتدابير التي من شأنها تخفيف التوتر في البحر الأسود .

ولفت أنهم بحثوا أيضا مسألة كيف يمكنهم دعم أوكرانيا بشكل ملموس.