تشاوش أوغلو: نرفض وصف بايدن لأحداث 1915 بـالإبادة

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، عن رفض بلاده استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن مصطلح "الإبادة" لوصف "أحداث 1915".

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على موقع تويتر: "الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا".

تشاوش أوغلو أكد رفض تركيا بيان بايدن بشأن "إبادة الأرمن" المزعومة مضيفا: "الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.