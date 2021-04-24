قالن حول "أحداث 1915": لن نسمح لأحد بالتلاعب بتاريخنا وألمنا المشترك

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، إن "إساءة استخدام أحداث عام 1915 التاريخية، من أجل أجندة سياسية ضيقة للبعض، لن يخدم الماضي ولا الحاضر".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، تعليقاً على تصريحات أدلى بها رئيس اتحاد الأوقاف الأرمنية في تركيا، بدروس شيرين أوغلو، للأناضول.

وأضاف قالن: "لن نسمح لكائن من كان بالتلاعب بحقائق تاريخنا، أو المساس بألمنا المشترك".

وفي وقت سابق الجمعة، قال شيرين أوغلو إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعيدان عن حسن النية عندما يتطرقان لأحداث 1915، ويتدخلان بها بدوافع سياسية".

من جهته، أعرب بطريرك الأرمن في تركيا إسحاق مشعليان عن استيائه من طرح مزاعم الإبادة بحق الأرمن في 1915، مندداً بـ"استغلال آلام شعبنا" من قبل بعض الدول "لأهداف سياسية".