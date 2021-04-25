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رئيس الشؤون الدينية التركي يتفقد مخيمات الأيتام في إدلب السورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.04.2021 15:28
رئيس الشؤون الدينية التركي في مخيمات الأيتام في محافظة إدلب شمالي سوريا الأناضول رئيس الشؤون الدينية التركي في مخيمات الأيتام في محافظة إدلب شمالي سوريا (الأناضول)

أجرى رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، زيارة تفقدية لمخيمات الأيتام في محافظة إدلب شمالي سوريا، اطلع خلالها على سير الأعمال الإغاثية والأنشطة التعليمية في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، الأحد، أن أرباش أجرى زيارة إلى محافظة إدلب السورية لتفقد أعمال المساعدات الإنسانية والأنشطة التعليمية.

وأوضح أن أرباش اطلع على معلومات حول الأنشطة المقامة بالمنطقة في مكتب تنسيق تابع لوقف الديانة التركي في منطقة "باب الهوى" الحدودية، ثم زار مدرسة عباد الرحمن للأيتام والثانوية الشرعية التي تحمل نفس الاسم، في ناحية الدانا.

والتقى أرباش مع طلاب الثانوية الشرعية وتبادل أطراف الحديث معهم، ثم وزع الهدايا والألعاب للأطفال.

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