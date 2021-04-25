وزارة الدفاع التركية تؤكد أن عمليتا المخلب تسيران وفق ما خطط له شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، اللتين أطلقتهما في شمال العراق، تسيران وفق الخطة المرسومة وأنه تم تدمير مواقع للمنظمة الإرهابية "بي كا كا".

وأكدت الوزارة في بيان الأحد، استمرار العمليات وفق المخطط لها، مضيفة "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان".