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الرئاسة التركية: تصريحات بايدن حول أحداث 1915 مرفوضة وبحكم العدم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.04.2021 13:09
آخر تحديث في 26.04.2021 13:23
الرئاسة التركية: تصريحات بايدن حول أحداث 1915 مرفوضة وبحكم العدم

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، رفض تركيا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيها أحداث عام 1915 بأنها "إبادة جماعية".

جاء ذلك في تصريح له الاثنين، خلال زيارته "معرض الدبلوماسيين الشهداء" الذي تنظمه رئاسة دائرة الاتصال بإسطنبول، تخليدا لذكرى استشهاد الدبلوماسيين الأتراك على يد التنظيمات الإرهابية الأرمينية.

وقال ألطون: "وصف بايدن لأحداث 1915 بأنها إبادة جماعية مرفوضة وباطلة وبحكم العدم".

وأضاف أنه ينبغي إخبار العالم بأسره بدقة عن سلسلة القتل الممنهج الأكثر دموية في تاريخ البشرية التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الأرمينية في 16 دولة.

وحول أحداث 6-8 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في ولاية ديار بكر، قال ألطون: "مرتكبو جرائم القتل يمثلون اليوم أمام القضاء، حان الوقت لمحاسبة القتلة".

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