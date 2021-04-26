رئيس جمهورية شمال قبرص: وقوف أنقرة بجانبنا أكبر مصدر قوة لنا

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أن من أكبر مصادر قوة بلاده، هو وقوف أنقرة بجانبها وتقديم الدعم لها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرسين تتار، الاثنين، في مطار أرجان بالعاصمة لفكوشا، قبيل مغادرته إلى تركيا للقاءالرئيس رجب طيب أردوغان، عشية اجتماع "5+1" غير الرسمي بشأن قضية قبرص، في جنيف.

وأشار تتار إلى اعتزامه لقاء أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال زيارته لأنقرة.

وفيما يخص مؤتمر جنيف، أكد تتار أن بلاده ستظهر للعالم أجمع مدى أحقيتها، مشدداً على أن من أكبر مصادر قوة بلاده، هو وقوف تركيا بجانبها وتقديم الدعم لها.

وأضاف أنه سيؤكد خلال الاجتماع المذكور، على استحالة التوصل إلى اتفاق قائم على النظام الفيدرالي كحل للأزمة القبرصية.

وأوضح أنهم سيطالبون بحل الدولتين، القائم على العدالة في السيادة لبلدين جارين ومستقلين.

وينطلق اجتماع "5+1" غير الرسمي حول قضية قبرص، بين 27 و29 أبريل (نيسان) الجاري، في جنيف، بمشاركة مجموعة "5+1" المكونة من الدول الضامنة الثلاث، وهي تركيا واليونان وبريطانيا، وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة، برعاية الأمم المتحدة بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

ويتمسك رئيس شمال قبرص التركية، آرسين تتار، بضرورة التوصل إلى اتفاق قائم على أساس حل الدولتين في الجزيرة.

وتعاني جزيرة قبرص، منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.