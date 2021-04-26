قالن: نسعى لإصلاح العلاقات مع السعودية ونحترم قرارها القضائي بشأن قتلة خاشقجي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، يوم الاثنين، إن أنقرة تسعى إلى إصلاح العلاقات مع السعودية ومصر، مؤكداً احترام بلاده لقرار المحكمة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال قالن في حديث مع رويترز: "نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية".

وحول محاكمة قتلة خاشقجي في السعودية، رأى قالن أن "لديهم محكمة أجرت محاكمات واتخذت قراراً ومن ثم نحن نحترم ذلك القرار".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في 7 سبتمبر 2020، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.

وأصدرت المحكمة عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، ولم تذكر أسماء المتهمين المحكوم عليهم.

من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين في ليبيا.

وأوضح أن "هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو المقبل".

وأردف: "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر".

وبيّن المسؤول التركي أن "التقارب مع مصر.. سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا؛ لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديداً أمنياً لمصر"، مشيراً إلى أن تركيا ستبحث الأمر مع مصر ودول أخرى.