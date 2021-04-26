القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي في شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 26.04.2021 10:11
آخر تحديث في 26.04.2021 10:12
جانب من منطقة عمليتي مخلب البرق والصاعقة، في شمال العراق DHA جانب من منطقة عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في شمال العراق (DHA)

استشهد جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو "بي كا كا" في منطقة عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في شمال العراق.

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أنّ الجندي استشهد في المستشفى، متأثرا بجراحه.

وجاء في البيان: "بكامل الحزن والأسى، نترحم على شهيدنا ونسأل الله له الرحمة، ونقدم تعازينا لأسرة الشهيد والقوات المسلحة التركية ولشعبنا".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن القرارات السياسية لا تغيّر الحقائق...
مختارات