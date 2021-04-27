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الدفاع التركية تعلن ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.04.2021 11:35

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر التابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، خلال عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة.

وأكدت الوزارة في بيان، سيطرة قواتها على العديد من المواقع المهمة لعناصر المنظمة الإرهابية في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان".

وأضاف البيان أن قوات التركية استولت على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التابعة لإرهابيي "بي كا كا".

ولم يذكر البيان نوع الأسلحة أو عددها.

وأطلقت تركيا عمليتي المخلب-البرق والمخلب- الصاعقة، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

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