الرئاسة التركية: تشويه التاريخ يزيد جرأة المتطرفين الأرمن في الولايات المتحدة

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن تشويه التاريخ يزيد من جرأة المتطرفين الأرمن في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون، الثلاثاء، باللغة الإنجليزية، عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على قيام مجموعة من الأرمن في الولايات المتحدة بإعدام دمية عليها علم أذربيجان وسط أجواء من الاحتفال وتوجيه تهديدات للأذربيجانيين.

وأشار ألطون إلى إطلاق محكمة أمريكية في مارس/ آذار الماضي، سراح الإرهابي الأرمني هامبينغ ساسونيان الذي قتل القنصل العام التركي في مدينة لوس أنجلوس عام 1982.

وأكد المسؤول التركي أن ترك مثل هؤلاء القتلة بدون عقاب، يخدم أنصار التطرف من الجيل الجديد.

وتابع: "كذلك فإن تشويه التاريخ يزيد من جرأة المتطرفين الأرمن ممن يهددون الأذربيجانيين في الولايات المتحدة".

وأكد وقوف تركيا بجانب أذربيجان في وجه جميع التهديدات التي تطالها، مطالباً السلطات الأمريكية بالقيام بما يلزم من أجل منع مثل هذه الأحداث.

واختتم ألطون ببالقول إن "معرض الدبلوماسيين الشهداء" في لوس أنجلوس الذي يقام تخليدا للدبلوماسيين الأتراك الذين استشهدوا على يد التنظيمات الإرهابية الأرمنية، سيستمر حتى مطلع مايو/ أيار المقبل.