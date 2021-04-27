تركيا تؤكد استعدادها لمساعدة الهند في مواجهة كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم العون إلى الهند في مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن، وأجيت دوفال مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند.

وأعرب قالن خلال الاتصال، عن تمنيه السلامة للهند التي تمر بفترة عصيبة بسبب تفشي كورونا.

وحصل قالن على إحاطة حول المصاعب التي تعانيها الهند في مكافحة الوباء، مؤكدا لدوفال استعداد بلاده لإظهار التضامن وتقديم الدعم من أجل القضاء على هذه المصاعب التي تسبب بها كورونا.

ومنذ 22 أبريل/ نيسان الجاري، تواصل الهند تسجيل أرقام قياسية، حيث شهدت أعلى معدلات يومية بالإصابات والوفيات جراء الفيروس على مستوى العالم، منذ ظهور الوباء.