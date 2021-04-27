تشاووش أوغلو يلتقي مؤسس منتدى "كرانس مونتانا" في جنيف

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مؤسس منتدى "كرانس مونتانا"، رئيسه الفخري جان بول كارترون، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، إنه التقى كارترون، قبيل انطلاق اجتماع مجموعة "5 + 1" غير الرسمي حول قبرص، في جنيف.

وأوضح أنه تناول مع كارترون سبل التعاون الممكنة بين منتدى "كرانس مونتانا"، ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، والمستجدات الأخيرة حول جزيرة قبرص.

وأضاف أنه وجه دعوة إلى كارترون، لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي في 18 يونيو/ حزيران القادم.

وفي الفترة بين 27 ـ 29 أبريل/ نيسان الجاري، ينعقد اجتماع مجموعة "5 + 1" حول قبرص، في مدينة جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

يذكر أن منتدى "كرانس مونتانا" تأسس سنة 1986 في سويسرا، وهو منظمة غير حكومية، تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي، والحوار، والنمـو، والاستقـرار، والسلم، والأمـن في مختلف دول العالم، بحسب مسؤولي المنتدى.