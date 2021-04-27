وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي في عمليات المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة الجارية في شمال العراق، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن الجندي التركي استشهد متأثراً بجروح أصيب بها أمس الاثنين، إثر انفجار لغم.

وأعربت الوزارة عن حزنها البالغ لاستشهاد الجندي، ودعت بالرحمة له، فيما قدمت التعازي لذويه وللشعب التركي كافة.

ومع شهيد اليوم يرتفع عدد الجنود الأتراك الذين استشهدوا خلال العملية المذكورة، إلى 3.

وأطلقت تركيا عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.