شنطوب: احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان حقيقة بموجب القانون

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، إن احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان كان حقيقة بموجب القانون والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي، خلال مشاركة شنطوب في اجتماع عقده البرلمان التركمانستاني تحت عنوان "دور البرلمانيين في تعزيز السلام والثقة الدوليين".

وأوضح أن تركيا تواصل النضال لتنعم البشرية بالسلام والاستقرار، وأنها لا تردد في أخذ زمام المبادرة لحل الخلافات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن "أنقرة على يقين أن أرمينيا تتصرف بشكل غير مسؤول وتشكل تهديدا على أذربيجان وعلى عموم المنطقة".

وأكد شنطوب أن وقوف تركيا بجانب أذربيجان ليس بسبب علاقات الصداقة والأخوة فقط، بل دفاعاً عن قضيتها العادلة.