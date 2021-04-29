الرئيس الأذربيجاني لواشنطن: منزعجون من وصف بايدن أحداث 1915 بـالإبادة

أعرب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن انزعاجه من تصريحات نظيره الأمريكي، جو بايدن، التي وصف فيها أحداث عام 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين علييف وبلينكن، الأربعاء، بحسب ما ذكره بيان للرئاسة الأذربيجانية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي، مشاريع الطاقة الأذربيجانية، والتطورات في إقليم "قره باغ"، وأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في المرحلة المقبلة.

كما عبّر علييف لـ بلينكن، عن انزعاجه إزاء وصف بايدن، أحداث عام 1915 بـ الإبادة" ضد الأرمن.

وأكد أن تركيا صديقة وحليفة وثيقة لأذربيجان، وأنها تلعب دورا إيجابيا في المنطقة، عقب حرب "قره باغ" الأخيرة.

وأشار إلى أن تصريحات بايدن حول أحداث 1915، قوبلت بالانزعاج من قبل أذربيجان حكومة وشعبا.

والسبت، وصف بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

وردا على الخطوة، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.