تتار: لا معنى لمحادثات لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطري جزيرة قبرص

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أن لا معنى لانطلاق المحادثات الرسمية وفق شروط لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطري الجزيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس أرسين تتار مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في نهاية اجتماعات (5+1) غير الرسمية بشأن الأزمة القبرصية التي جرت بمدينة جنيف السويسرية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح تتار أن هدف الإدارة الرومية استمرار جمهورية قبرص وصهر الأتراك فيها عبر تغييرات دستورية.

وأضاف: "لا معنى لانطلاق المحادثات الرسمية وجلوسنا على طاولة المفاوضات وفق الشروط السابقة التي لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطري الجزيرة".