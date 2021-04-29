تركيا تطلق عمليتين أمنيتين ضد بي كا كا الإرهابية في ولايتي شرناق وهكاري

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق عمليتين ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابية في ولايتي شرناق وهكاري في جنوب شرق تركيا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن عمليتي "أرن جودي - بيستا" و"أرن قازان - أوغول" انطلقتا بمشاركة 5 آلاف و280 عنصراً من القوات الأمنية ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف البيان أن العمليتين جاءتا بالتزامن مع عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة الجارية ضد معاقل المنظمة الإرهابية شمالي العراق.

وأشار البيان أن العمليات تستهدف القضاء على الإرهابيين بشكل كامل.

كما أكد البيان أن عناصر من القوات الخاصة من الشرطة والدرك يشاركون في العمليتين في ريف ولايتي هكاري وشرناق.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون ثاني الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.