أردوغان: تركيا لم تعد تعتمد على الخارج في تأمين ذخيرتها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أنّ بلاده لم تعد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها وقنابل القاذفات الجوية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالعاصمة أنقرة، في افتتاح منشأة لتصنيع الذخائر في شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKEK).

وقال أردوغان: "لن نعتمد على أحد بعد الآن في تأمين قنابلنا وذخيرتنا وصواريخنا والرؤوس الحربية"

وأكد أن تركيا بافتتاح هذا المعمل تكون قد أخذت مكانها في نادي القوى الكبرى في مجال صناعة المتفجرات من الجيل الجديد.

وأشار إلى أنّ الأنظمة المعيارية للصناعات المتعلقة بالبارود المستوردة، سوف تصنع على الأراضي التركية وبإمكانات محلية.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتمكن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، من تأمين كافة احتياجات الجيش التركي وتقطع الاعتماد على الخارج، وتغدو مؤسسة تساهم في دعم تركيا وأصدقائها، بأسرع وقت ممكن".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تزويد جيش الدولة بأحدث التقنيات والأسلحة والتدريب يتمتع بأهمية كبيرة، وأنه أهم من عدد أفراد الجيش نفسه.

وبين أنّ المنشأة الجديدة ستصنع التركيبات الكيميائية من نوع "RDX" "و"HMX" و"CXM" للمواد المتفجرة المستخدمة داخل الذخائر.

وأوضح أردوغان أنّ شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، تصنع كافة أنواع الذخائر من 5.56 ملم حتى 203 ملم، وأسلحتها، لتكون المنشأة الوحيدة في العالم تجمع صناعة كل هذه الفئات تحت سقف واحد.

ولفت أنّ الشركة تجمع عدة معامل منها معمل الذخائر الذي يصنع قنابل الطائرات وقذائف المدفعية والدبابات والهاون، ومعمل الأعيرة النارية الذي يتكفل بصناعة مختلف أنواع ذخائر المسدسات والبنادق، ومعمل الأسلحة الثقيلة الذي يصنع المدافع ومدافع الهاون، ومعمل الأسلحة يصنع عدد كبير من الأسلحة كبنادق المشاة وصولا إلى أنظمة الدفاع الجوي.

وقال أردوغان: "إلى جانب افتتاح المنشأة الجديدة، سنعرف بالمركبة المدرعة الكهربائية الهجينة 'e-ZMA' و مدفع بوران 105 ملمتر المتنقل"

وبين الرئيس التركي أنّ مركبة e-ZMA باتت بين يدي القوات المسلحة التركية ومستعدة لدخول الخدمة.

ولفت أردوغان أنّ تقنيات المركبات العسكرية في الوقت الراهن بدأت تأخذ منحاً جديداً، من خلال دخول المركبات الكهربائية وذاتية القيادة للميدان العسكري.

وقال :" إنّ تركيا شهدت اليوم طرح أول نموذج من قبل المهندسين الأتراك، لمركبة M113 المدرعة الناقلة للجنود، بتعديلها لتصبح هجينة تعمل بمحرك كهربائي أيضا".

وكشف أنّ مركبة e-ZMA قادرة على قطع 700 كيلو متر، وعلى دخول معركة لمدة 10 ساعات متواصلة.