أردوغان: لا أثق بإدارة جنوب قبرص

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدم ثقته بإدارة جنوب قبرص فيما يتعلق بجهود الحل في الجزيرة المقسمة بين القبارصة الأتراك والروم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى محادثات جنيف غير الرسمية حول قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "لا أثق بجنوب قبرص فهؤلاء (القبارصة الروم) لم يتصرفوا باستقامة في أي وقت ".

ولفت إلى أن المحادثات القبرصية تأجلت لشهرين أو ثلاثة، وأضاف: "لا أرى أنها ستحقق أي نتائج، لأنهما (قبرص الرومية واليونان) غير صادقين".

وفي سياق منفصل أكد أردوغان عدم وجود أي مشاكل في تأمين لقاح فيروس كورونا.

وأردف: "هناك محادثات جديدة نجريها مع روسيا وسنحصل إن شاء الله على لقاح سبوتنيك في".