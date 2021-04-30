الهلال الأحمر التركي يقدم وجبات إفطار للأيتام في جميع أنحاء العالم

بمناسبة اليوم العالمي للأيتام وزع الهلال الأحمر التركي وجبات الإفطار على الأيتام داخل البلاد وخارجها.

وفي كل عام تنظم الوكالة في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك أنشطة مختلفة، ويتم الاحتفال في هذا اليوم أيضاً باعتباره اليوم العالمي للأيتام. وفي هذا العام قدم الهلال الأحمر التركي وجبات إفطار مطبوخة في 26 موقعا في جميع أنحاء تركيا.

كما قدمت وجبات الإفطار إلى 4.482 يتيماً في الخارج، بما في ذلك في أفغانستان والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وفلسطين وجنوب السودان وجمهورية شمال قبرص التركية والسنغال والصومال والسودان.

ومن بين 2.2 مليار طفل في العالم يوجد أكثر من 140 مليون يتيم، ثلثهم في سوريا والعراق وتركستان الشرقية والصومال ومالي والسودان وفلسطين وأفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وكينيا ونيجيريا واليمن وميانمار والجزائر.

كما يقوم الهلال الأحمر التركي، الذي ينفذ أنشطة خاصة للأطفال والأيتام في إطار أنشطته الإنسانية، ببناء مجمعات لتلبية احتياجاتهم مثل المدارس والملاعب.

كذلك توفر الوكالة الطعام والملابس والقرطاسية للأطفال وتوفر المعدات اللازمة للأنشطة اللامنهجية مثل الفنون والرياضة التي تساهم في تنمية شخصية الأطفال.