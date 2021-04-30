رئيس قبرص التركية: تحقيق اتفاق مستدام بالجزيرة لا يمكن إلا بالمساواة

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الجمعة، إن تحقيق اتفاق عادل ودائم ومستدام في قبرص لا يمكن إلا بالمساواة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب وصوله مطار "أرجان" في قبرص، بعد مشاركته في اجتماعات "5+1" غير الرسمية بشأن الأزمة القبرصية التي جرت بمدينة جنيف على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد تتار أنهم سعوا خلال الاجتماعات في جنيف إلى تمثيل حقوق ومصالح شعب قبرص التركية بأفضل شكل، معربًا عن شكره لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والوفد المفاوض لدفاعهم عن حقوقنا.

وأشار إلى أن نقطة تحول تاريخية شهدتها جنيف فيما يخص القضية القبرصية (الحديث حول حل الدولتين لأول مرة)، مبينا: "لسنوات تم السعي من أجل اتفاق على أساس المساواة في البلاد ولكن دائمًا كانت الجهود نحو اتفاق على أساس فيدرالي".

وعقدت في الفترة بين 27 ـ 29 أبريل/ نيسان الجاري، اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.