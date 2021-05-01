تشاووش أوغلو يرحب باتفاق وقف النار بين قيرغيزيا وطاجيكستان

رحب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، بتوصل قيرغيزيا وطاجيكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد توتر ساد بين البلدين منذ الخميس، بسبب نزاع حدودي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، والقرغيزي رسلان قزاقباييف.

وأعرب تشاووش أغلو خلال الاتصالين عن تمنياته في حل المشكلة بين البلدين الشقيقين بالوسائل السلمية، مؤكدا أن تركيا ستقدم الدعم المطلوب.

ورحب بتوقيع البلدين اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، توصلت قيرغيزيا وطاجيكستان، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك عقب اجتماع رئيسي مجلس الأمن القومي القرغيزي كامتشبيك تاشييف، والطاجيكي صاي مؤمن ياتيموف، في مدينة باتكن القرغيزية.

وفي كلمة عقب الاجتماع، قال تاشييف إن البلدين وافقا على بروتوكول من 4 مواد بخصوص ترسيم الحدود بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، اندلعت مناوشات بين الجانبين، وأعلنت مصادر قرغيزية أن طاجيكيين فتحوا النار على نقاط حدودية، وردا على ذلك استولت قوات قرغيزية على نقطة حدودية مع طاجيكستان.

وعقب ذلك، قال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان، إن قوات بلاده سيطرت على نقطة حدودية ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية، وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية قرغيزية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 31 مواطنا وإصابة 134 آخرين من الجانب القرغيزي، ومقتل 8 مواطنين وإصابة أكثر من 90 من الجانب الطاجيكي.