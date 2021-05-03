أقار يعلن تحييد قيادي في بي كا كا و52 آخرين في شكال العراق

حيد الجيش التركي على سبعة إرهابيين آخرين من بي كا كا الإرهابي، من بينهم شخصية بارزة، وذلك في في إطار عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة الجاريتين في شمال العراق، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.

جاء ذلك لدى تفقده، الأحد، مقر قيادة العمليات الجوية المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة (الجارية شمالي العراق)، في ولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد.

وأوضح أقار في كلمة له بالمقر، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين داخل مغارة شمالي العراق، بينهم قيادي.

وأشار أقار إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العمليات بلغ 53 مع الغارات الأخيرة.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية تواصل الدفاع عن حقوق شعبها داخل البلاد وخارج حدودها.

وأشاد وزير الدفاع التركي بقوات الأمن لتفانيهم وتصميمهم، وقال إنهم ينفذون عمليات في الجبال والمناطق الوعرة حيث لا تستطيع حتى طائرات الهليكوبتر الهبوط.

وأكد استشهاد 7 جنود أتراك منذ انطلاق العمليتين شمالي العراق.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.