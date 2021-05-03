الجيش التركي يدمر مخبأ عتاد لإرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير مخبأ وإتلاف عتاد لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، في إطار عمليتي المخلب "البرق" و"الصاعقة".

وأفادت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات المسلحة التركية تواصل عمليتي المخلب -البرق" والمخلب -الصاعقة" اللتين أطلقتهما في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان" شمالي العراق.

وأوضحت أنها أتلفت أسلحة وذخائر ومتفجرات ودمرت مخبأ استخدمه إرهابيو "بي كا كا" شمالي العراق.

وأشارت إلى أن من بين المتلفات 3 آلاف و24 رصاصة عيار 12.7 ملم مضاد للطيران، و35 قذيفة هاون عيار 60 ملم، 6 قاذفات قنابل يدوية، 12 قاذفة آر بي جي-11، إضافة إلى ذخائر مختلفة.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي عمليتي المخلب -البرق" والمخلب -الصاعقة بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.