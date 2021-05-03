"العدالة والتنمية" التركي: نعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضايانا مع مصر

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشليك، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وأفاد تشليك في تصريحات صحفية أدلى بها، الإثنين، أن أعمالهم متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة.

وتطرق تشيك إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد منظمة بي كا كا الإرهابية شمالي العراق.

وأكد أن تركيا تولي أهمية لوحدة تراب العراق الصديق والشقيق.

وشدد في الوقت نفسه على أن تركيا تمتلك حق الرد على الهجمات الإرهابية التي تطالها انطلاقا من الأراضي العراقية.

ونوه أن هذا الأمر حق مشروع يكفله القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وبشأن استهداف اليونان طالبي اللجوء، قال جليك: "على المبادرين بإعطاء تركيا دروسا في قضايا مختلفة أن يُخرجوا ديمقراطيتهم أولا من مياه البحر المتوسط".

وحول قضية قبرص، شدد تشليك على ضرورة الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولةً ذات رؤية ومكانة دولية متساوية.

وأضاف: "أي نهج يتجاهل أتراك قبرص وجمهوريتهم وقضيتهم، ليس مجالا للتفاوض".

واستنكر تشليك تصريحات رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسيادس التي تهجم فيها على تركيا مؤخرا.

ولفت إلى أن أناستاسيادس قال في معرض حديثه عن تركيا "هؤلاء الوقحون الساعون وراء أحلام الامبراطورية العثمانية".

وأشار تشليك إلى أن تلك التصريحات المرفوضة كليا تمثل قلة احترام تجاه تركيا وشعبها، وينبغي ألا تصدر عن شخص بات زعيما لمجتمع بشكل أو بآخر.

وأكد أن أناستاسيادس أدلى بتلك التصريحات في "لحظة جنون كبيرة" انتابته بسبب مطالبة قبرص التركية بحقوقها المشروعة المتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي.