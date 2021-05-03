تركيا.. اختبارات ناجحة لنظام محلي لإطلاق قذائف من الدبابات

أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية، اختبارات ناجحة لنظام محلي خاص بإطلاق القذائف من دبابات " M60TM".

جاء ذلك وفق تغريدة عبر تويتر نشرها، الإثنين، إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

وقال دمير إنهم يقومون من جهة، بتحديث دبابات "M60TM" التي يملكها الجيش التركي، ومن جهة أخرى يقومون بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في مكونات هذه الآلات العسكرية.

وأضاف أنه وفي هذا الإطار، أجريت اختبارات ناجحة لنظام "فولكان-م" لإطلاق القذائف من الدبابات المذكورة.

وأوضح أن تجارب النظام المطور محلياً من قبل شركة "أسيلسان" التركية، شملت ضرب الأهداف الثابتة عبر إطلاق القذائف من الدبابات وهي تتحرك.

وأكد دمير استكمال الاختبارات بنجاح.

وتأسست شركة "أسيلسان"، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.