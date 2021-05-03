تركيا: نولي أهمية بالغة لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تولي أهمية بالغة لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالها والحفاظ على وحدتها السياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عقب لقائهما، الإثنين، في العاصمة طرابلس.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته لزيارة ليبيا برفقة وزير الدفاع خلوصي أقار ورئيس هيئة الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وأكد أن زيارة الوفد التركي الرفيع إلى طرابلس، تأتي تأكيدا لدعم أنقرة لليبيا وحكومتها وشعبها، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة لأكثر من 500 عام.

وتابع قائلا: "وقفنا دائما إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية التي دعت بعض الدول بما في ذلك تركيا، للتصدي للهجمات التي استهدفت العاصمة طرابلس، لكن أنقرة هي الوحيدة التي لبّت الدعوة".

وأردف: "من خلال الدعم الذي قدمناه للإخوة الليبيين، استطعنا منع استمرار الحرب الداخلية واقتتال الإخوة والمأساة الإنسانية".

وأوضح أن تركيا تدعم مساعي الحكومة الحالية التي ترغب في توفير الدعم لكافة أطياف الشعب الليبي دون استثناء.

وحول الحديث الذي دار بينه وبين نظيرته الليبية، قال تشاوش أوغلو: "تناولنا مع السيدة المنقوش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية مجددا إلى ليبيا والاستثمار فيها".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، دعا تشاوش أوغلو نظيرته الليبية لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران المقبل.