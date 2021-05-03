وفد تركي دبلوماسي يزور القاهرة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين

يزور اليوم الاثنين وفد دبلوماسي تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال العاصمة المصرية القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها على صعيد العلاقات بين البلدين، وذلك استكمالاً لجهودهما في عملية تطبيع العلاقات.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، أن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر.

وقال موش: "نريد استخدام قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوق بلدنا في الإنتاج والتوريد".

وأضاف: "نرغب أيضاً في تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر في الفترة المقبلة".