وفد تركي في القاهرة غداً لإجراء مباحثات حول تطبيع العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، أن وفداً تركياً سيزور القاهرة غداً الأربعاء، لإجراء مشاورات حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان أن المشاورات ستعقد بين وفدي البلدين في الفترة من5إلى6مايو/ أيار الجاري برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري.

وأوضح البيان أن المباحثات خلال اللقاء ستركز على الخطوات اللازم اتخاذها في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، وأن لقاءً سيعقد على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري.

وآنذاك، أوضح تشاوش أوغلو، في مقابلة على قناة "خبر تورك" التركية، أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

وعارضت أنقرة الإطاحة، صيف 2013، بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.