أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً تطوير العلاقات وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطوير العلاقات، والتعاون في مكافحة فيروس كورونا، وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خطوات تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون في مكافحة كورونا وقضايا إقليمية.

وأعرب أردوغان عن انتظار بلاده شحن اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" إلى تركيا كما هو مخطط له، في إطار الاتفاق المبرم البلدين نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وعبر عن سعادته بإدراج إنتاج اللقاح ضمن التعاون بين البلدين في مجالات عديدة.

وأكد الرئيس التركي على أهمية التعاون التركي الروسي في ضمان الاستقرار الدائم في سوريا.

وشدد على ضرورة استخدام عملية التطبيع والاستقرار الإقليميين حول إقليم "قره باغ" بشكل جيد.

يشار أن آخر اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين كان في 9 أبريل/ نيسان الماضي، حيث بحثا خلاله العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.