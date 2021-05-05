تشاوش أوغلو: وحدة أراضي البوسنة مسألة غير قابلة للنقاش

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن بلاده تدعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك، وترفض أي نقاش حول هذا الموضوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي، الأربعاء، مع نظيرته البوسنية بيسيرا توركوفيتش، بالعاصمة سراييفو.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن أي نقاش حول وحدة أراضي البوسنة والهرسك، لن يلحق الضرر بالمنطقة، بل بعموم القارة الأوروبية.

وأكد أن تركيا تدعم بقوة وحدة الأراضي البوسنية وسيادتها ووحدتها السياسية.

وأضاف أنه أجرى محادثات مثمرة وبناءة مع نظيرته البوسنية، مشيرا أنهما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وتابع: "علاقاتنا التجارية لم تتراجع رغم تفشي كورونا، وفي هذا السياق أود أن أؤكد بأن دعمنا للبوسنة والهرسك فيما يتعلق بمكافحة الفيروس سيستمر".

وأفاد تشاوش أوغلو، أنه بحث مع نظيرته البوسنية، مشروع إنشاء الطريق الدولي الذي يربط بين سراييفو وبلغراد.

وأردف: "تركيا تدعم مثل هذه المشاريع الهادفة إلى إحلال الاستقرار في المنطقة، ويجب التركيز على إنجاز المزيد من المشاريع المشابهة لمشروع الطريق الدولي الواصل بين سراييفو وبلغراد".

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا تشاوش أوغلو نظيرته البوسنية إلى حضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد في النصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.