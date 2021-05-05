وزير الدفاع التركي: نحترم حدود وسيادة جيراننا خاصة العراق

شدد وزير الدفاع على أن تركيا تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، وأن تواجدها شمالي العراق هو فقط لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال خلوصي أقار، في كلمة بمركز قيادة "غولجوك" البحرية: "هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب أن يعلم الجميع أننا في شمالي العراق بسبب تعشيش الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف: "نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".

وأكد أنه ليس لتركيا أي هدف آخر في سوريا والعراق سوى تحييد الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأتراك منذ 40 عاما، من شمالي العراق.

وأشار إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة شمالي العراق منذ انطلاقها في 23 أبريل/ نيسان الماضي، ارتفع إلى 68، في حين بلغ مجموعهم في سوريا والعراق منذ يناير/ كانون الثاني الماضي 953.

وحول مسألة جزيرة قبرص، قال أقار إنها قضية وطنية بالنسبة إلى تركيا، وإن هيكل الدولتين أصبح الآن أمرا ضروريا في الجزيرة.

وذكر أن تركيا تريد الحوار مع اليونان لإيجاد حلول سياسية، لكن أثينا تصعد الأحداث وتزيد التوتر وتستخدم لغة استفزازية وتهديدية، مؤكدا أنهم لن يصلوا إلى أي هدف بهذا السلوك ضد تركيا.

ولفت إلى أنه ليس لتركيا أهداف في أرض أو مياه أو حقوق أحد، وفي نفس الوقت ليعلم الجميع جيدا أن أنقرة لن تتنازل عن ذرة من حقوقها.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.