الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الاستراتيجية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الرئيس أردوغان، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

كما بحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الصعد، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الشرق الأوسط.