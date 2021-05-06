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الخارجية التركية: المباحثات الاستكشافية في القاهرة كانت صريحة وشاملة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.05.2021 19:25
آخر تحديث في 07.05.2021 02:09
الخارجية التركية: المباحثات الاستكشافية في القاهرة كانت صريحة وشاملة

وصفت تركيا ومصر، الخميس، الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بـ"الصريحة والمعمقة".

جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الجولة الاستكشافية للمشاورات بين مصر وتركيا، والتي عقدت بالقاهرة على مدى يومي 5 و6 مايو/أيار الجاري.

وأفاد البيان بـ"اختتام المباحثات الاستكشافية التي عقدت برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال".

وأوضح بيان للخارجية التركية أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة وشاملة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف أن "الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

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