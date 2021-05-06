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الرئيس التركي يتناول الإفطار مع ممثلي الأقليات الدينية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.05.2021 10:09
من الإفطار IHA من الإفطار (IHA)

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طعام الإفطار ليوم الأربعاء، مع ممثلي الأقليات الدينية في العاصمة أنقرة.

وشارك رئيس الشؤون الدينية علي أرباش في مأدبة الإفطار التي أقيمت في قصر جانقايا، بحسب مراسل الأناضول.

كما حضر مأدبة الإفطار أيضا كل من بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميوس، ومطران الكنيسة السريانية يوسف تشتين، وبطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، والزعيم الروحي لطائفة السريان الكاثوليك في تركيا أورهان عبد الأحد تشانلي.

كما شارك الحاخام الأكبر للطائفة الموسوية في تركيا إسحق هاليفا، ورئيس الطائفة الموسوية التركية إسحق إبراهيم زاده، والرئيس المشارك للطائفة اليهودية التركية ورئيس وقف الحاخامية الكبرى في تركيا أرول كوهين.

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