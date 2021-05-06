بدعم تركي.. دورة تدريبية لمجموعة من رجال الأعمال الشباب الموريتانيين

بالتعاون بين وكالة ترقية الاستثمارات المحلية والمجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط في تركيا، نظمت في العاصمة نواكشوط، دورة تدريبية لمجموعة من رجال الأعمال الشباب الموريتانيين.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، يأتي تنظيم الدورة، الأربعاء، في إطار اتفاقية تم توقيعها مؤخرا بين موريتانيا والمجلس التركي.

ونقلت الوكالة عن المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار بموريتانيا، أحمد ولد خطرين، قوله إن الدورة تأتي في إطار اتفاقية تعاون، وتتضمن تبادل التجارب والخبرات وتنظيم زيارات للمستثمرين من كلا البلدين.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط في تركيا "أحمد يبرودي" على ضرورة مراجعة مناهج الاستثمار والسعي إلى الحصول على نتائج أفضل.

والخميس الماضي، أعلن المجلس التركي أنه سينشئ مشروعا زراعيا في موريتانيا باستثمارات تركية، وفق نفس المصدر.

ويتألف المشروع من شقين، جانب سيغطي الاحتياجات من الخضار والفواكه في موريتانيا والمنطقة المجاورة، والجانب الآخر هو استثمار في الثروة الحيوانية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا 28 فبراير/ شباط 2018.