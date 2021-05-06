تشاوش أوغلو: نقدم الدعم العسكري إلى ليبيا بموجب اتفاقية ثنائية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، أن بلاده تقدم الدعم العسكري والاستشاري إلى ليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذاتا سيادة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع تشاوش أوغلو مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.

وقال تشاوش أوغلو "هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على (ضرورة) انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمان (من قبل تركيا) بموجب اتفاقية بين دولتين صاحبتي سيادة".

وأضاف أن "تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا صحيحا".

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقعت الحكومة الليبية الشرعية السابقة مع تركيا مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.

فيما تستعين مليشيا حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة "فاغنر" الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.

من جهة أخرى، أشار تشاوش أوغلو إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا يشهد زيادة متسارعة، وقد يتجاوز 40 مليار دولار نهاية العام الحالي.

ودعا تشاوش أوغلو إلى ضرورة احترام حقوق الملكية للشركات المنتجة للقاحات كورونا والتعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بالإنتاج المشترك.