تشاوش أوغلو يبحث مع مسؤولين ألمان برنامج السياحة الآمنة

التقى وزير الخارجية التركي مع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، وأجرى معه مباحثات حول قضايا عدة بينها الهجرة غير النظامية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نشرها باللغتين التركية والألمانية، قال مولود تشاوش أوغلو إنه بحث مع زيهوفر، مسألة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مكافحة منظمة "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتين.

وأضاف أنه أطلع الوزير الألماني، على تفاصيل برنامج السياحة الآمنة التي تعتزم تركيا تطبيقها خلال العام الحالي.

وفي وقت سابق، وصل تشاوش أوغلو إلى ألمانيا في زيارة رسمية، قادما من البوسنة والهرسك.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة التركية برنامج "شهادة السياحة الآمنة" ويتضمن مجموعة من التدابير المقترحة لتطبيقها على كافة المواطنين والزوار الأجانب الذين يقضون عطلتهم في تركيا.

وبموجب البرنامج، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادات تؤكد التزام الفنادق والمطاعم والمنتجعات بمعايير السلامة من انتشار كورونا.