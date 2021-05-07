الرئاسة التركية: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساتنا

أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال بهذا الخصوص: "نرفض الاعتداء على مقدساتنا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون مساء الجمعة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

وأوضح ألطون أن بلاده تتابع بقلق مواصلة إسرائيل سياسة الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف: "نرفض اعتداء إسرائيل على مقدساتنا، وندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى بقنابل الصوت".

ومساء اليوم الجمعة، أصيب 53 شخصًا، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى، وفق آخر حصيلة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان "اعتداءات" تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وخاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".