وزير الخزانة والمالية: أداء مميز لقطاعي الصناعة والزراعة رغم الجائحة

توقع وزير الخزانة والمالية التركي أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بين 5.5 إلى 6 بالمئة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير لطفي إلوان، الخميس، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بُث على قناة "سي إن إن" التركية.

وأضاف الوزير موضحًا أن تركيا حققت العام المنصرم نموا بنسبة 1.8 بالمئة، وأصبحت إلى جانب الصين الدولة التي حققت نموا إيجابيا داخل مجموعة العشرين الصناعية.

ولفت إلوان أن قطاعي الصناعة والزراعة أظهرا أداءً مميزا خلال العام الماضي رغم تفشي جائحة كورونا.

وذكر بأن قطاع الصادرات حقق أداءً مميزا خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات التركية لأول مرة في التاريخ (سنويا) إلى حدود 200 مليار دولار.

كما أعرب عن أمله في حدوث تطورات إيجابية بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تحديثها سيفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التركي.

وفيما يتعلق بأرقام التضخم، قال إلوان إن من أولويات وزارته مكافحة التضخم وأخذ التدابير اللازمة لتحقيق تراجع ملموس في معدلاته.

وأكد أن استقرار الأسعار من أهم عناصر تحقيق النمو المستقر وزيادة مستوى معيشة المواطنين.