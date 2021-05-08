أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العالم وقف وحشيتها

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم وفي مقدمته الدول الإسلامية للتحرك من أجل وقف اعتداءات إسرائيل على المقدسات والفلسطينيين في مدينة القدس، واصفاً إسرائيل بأنها دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان بعد تناوله وجبة الإفطار مع عدد من "أمهات ديار بكر"، بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي: "ندين بشدة اعتداءات إسرائيل السافرة على المسجد الأقصى المتكررة كل عام في شهر رمضان".

وقال أردوغان: "من واجب كل إنسان الوقوف في وجه ظالمين يشنون اعتداءات وحشية لا أخلاقية على القدس موئل الديانات الثلاث".

وشدد على وقوف بلاده الدائم مع المسلمين في كل فلسطين، مطالبا بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات على المسلمين والمسجد الأقصى في القدس.

وأضاف: "العالم الذي لا يحمي القدس والمسلمين خان نفسه وآثر الانتحار".

وأردف: "إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس".

وقال الرئيس التركي: "كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات دولة إسرائيل (على الأقصى) من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع بالقدس".